Assassinat de Ratsimandrava – Le député Rossy réclame la réouverture du dossier

Le mystère reste entier. C’est peu de le dire s’agissant de l’assassinat feu le colonel Richard Ratsimandrava, ancien Chef d’État, élevé au rang de général à titre postume. À l’approche du 50e anniversaire de cet événement malheureux dans l’histoire du pays, des voix réclament la réouverture du dossier, la reprise de l’enquête et du procès.

Comme chaque année, la gendarmerie nationale, auréolée des hauts dignitaires des autres corps au sein des Forces de défense et de sécurité (FDS), ont commémoré la date du 11 février 1975. Jour où le colonel Ratsimandrava, qui a pris les rênes du pays cinq jours plus tôt, durant le directoire militaire faisant suite au soulèvement populaire de 1972, a été assassiné à Ambohijatovo Ambony. Pareillement, pour les entités et associations qui revendiquent être les héritiers de l’idéologie politique du colonel, basée sur le système du «Fokonolona».

L’association «Maintienin­dreny», conduite par le député Paul Bert Rahasimanana, élu du 4e arrondissement d’Anta­nanarivo, est de ceux qui ne manque pas la commémoration du 11 février 1975. Ils étaient de la partie à Ambohi­- jatovo Ambony, en organisant une «grande marche Ratsimandrava», et déposer des gerbes de fleurs sur la stèle commémorant l’ancien Chef d’État. Le député Rahasi­ma­nana a profité de l’occasion pour réclamer la réouverture du dossier sur l’assassinat de celui qui a été le premier commandant de la gendarmerie nationale.

«Étant donné qu’il y a des faits nouveaux, crédibles, partagés par une personne qui a connu et vécu les événements. Qui a dit des noms d’individus qui n’ont pas été enquêtés alors qu’ils étaient témoins de l’événement (…). Aussi, plusieurs demandent la réouverture du dossier afin que la vérité soit établie et l’honneur de ceux dont les noms ont été souillés soit rétabli», soutient le député Rahasimanana, dans une publication sur sa page Facebook, hier. En parlant de faits nouveaux, il table sur la dernière interview télévisée de feu Didier Ratsiraka, ancien président de la République.