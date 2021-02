Sciences – Les femmes représentent 39% des chercheurs

Promouvoir la scolarisation des filles dans le domaine des sciences est un défi à relever pour Madagascar. L’Unesco donne des appuis.

La science intéresse de plus en plus de filles et de femme s, à Madagascar. Même si elles ne sont pas encore majoritaires dans le domaine de la recherche, les statistiques montrent que Madagascar a une longueur d’avance par rapport à d’autres pays. « Dans le monde, moins de 30% des chercheurs dans le monde sont des femmes et environ 30% seulement des étudiantes choisissent des domaines liés aux Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM). On se réjouit de vous annoncer qu’à Madagascar, les statistiques des femmes qui sont dans le domaine de la science atteignent les 39% », affirme Manda Ravelojaona, secrétaire général de la Commission nationale malgache pour l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (ComnatUnesco). C’était à l’hôtel le Pavé Antaninarenina, hier, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des femmes et des filles de science.

Les femmes sont déjà présentes, dans plusieurs secteurs de la science : la médecine, l’informatique, l’électronique, l’astronomie, ainsi de suite. Malgré cet exploit, des efforts sont encore à entreprendre pour encourager les filles, les femmes à aimer la science. « Auparavant, lorsqu’on évoque les matières « scientifiques », beaucoup pensent qu’elles sont réservées aux garçons, aux hommes. Mais les femmes peuvent mieux faire que les hommes », rajoute Manda Ravelojaona.

L’Unesco a mis en place le programme SMET, pour promouvoir la science et pour encourager les femmes à aimer la science. Un club SMET a été mis sur pied en 2019, grâce à l’Unesco et le ministère de l’Éducation nationale. Le projet cible quatorze établissements scolaires publics et privés des régions d’Atsinanana, de Boeny et d’Itasy. Dans le cadre de la célébration de cette journée mondiale des femmes et des filles de science, les lauréats du concours de création portant sur le dessin, l’animation et le court-métrage, en vue de la pérennisation de l’éducation au SMET ont été primés, hier. Ces meilleures productions seront diffusées sur les chaines de télévision et les réseaux sociaux.