Portraits – Karen, la jeune pousse des femmes scientifiques

Elles sont des filles et des femmes de science. Toutes veulent changer le regard porter sur les « femmes, les filles et la science ». Voici leurs témoignages.

En classe de première scientifique dans une école confessionnelle à Ambohi­trimanjaka, Karen Navalo­niaina Andriamananisata est très forte en Mathéma­tiques, en Physique-Chimie et en Sciences de la Vie et de la terre (SVT). Il ne lui est pas difficile d’obtenir des notes de 19,5/20 à ces matières. Elle aime les chiffres depuis sa tendre enfance. « J’adore faire des calculs. Je préfère jouer avec les chiffres qu’apprendre des vocabulaires », s’amuse-t-elle à raconter.

Cette jeune fille de 15 ans est la jeune pousse des femmes scientifiques. Sa vocation pour les sciences s’est confirmée l’année dernière, lorsqu’elle a été admise en classe de première scientifique, avec une moyenne de 16/20. Elle ambitionne de devenir médecin ou de travailler dans l’informatique. « Je ne suis pas décidée, pour le moment. Je verrais plus tard », enchaine-t-elle. En tout cas, la relève des femmes scientifiques est assurée.

Karen a une forte passion pour les sciences. Elle prend beaucoup de plaisir à traiter des exercices sur les matières Mathématiques, Physique-Chimie, Sciences de la vie et de la terre. Et elle ne se satisfait pas des leçons que ces professeurs donnent en classe. Elle souhaite les mettre en pratique. « J’aimerais beaucoup aller dans les laboratoires et mettre en application tout ce qu’on apprend en classe. Je veux voir des molécules et tout », lance cette adolescente.

Voir une jeune fille comme Karen dans une classe scientifique semble être un phénomène hors du commun pour certains. « On m’a déjà demandé si ce n’est pas trop difficile d’être en série scientifique. J’avoue que ce n’est pas si facile que cela. Mais j’invite les filles comme moi à ne pas baisser les bras. Nous pouvons le faire! », encourage-telle.