Ny Aina Ranaivojaona – « J’apporterais de l’innovation pour mon pays »

À 19 ans, Ny Aina Ranaivojaona est en quatrième année de la filière électronique à l’École supérieure polytechnique d’Anta­nanarivo (ESPA) à Vontovorona. Elle est la seule fille de sa classe, composée d’une vingtaine d’élèves. Ny Aina, avec trois autres étudiants de la Polytechnique, vient de remporter le premier prix du concours Sciences, technologies, ingénieries, mathématiques (STEM), dans la catégorie « Dessin animé » où ils mettaient en avant les femmes et la robotique. « Notre objectif est d’encourager les filles à aimer les sciences. Il y a encore trop peu de filles dans ce domaine. Alors qu’elles ont toute la qualification requise pour briller dans la science. Elles sont, notamment, créatives », indique Ny Aina Ranaivojaona. Selon elle, la capacité des femmes n’est pas mise en avant et est sous-estimée. « Tous les géants de la technologie sont des hommes, alors que beaucoup d’entre les chefs de recherche sont des femmes. (…) Lorsqu’il y a un projet de création, on pense toujours que c’est un homme qui l’a réalisé », enchaine-t-elle.

Ny Aina Ranaivojaona veut changer le regard porté sur les femmes et les sciences. Elle veut apporter l’innovation à Madagascar, à travers la science. « Je souhaiterais obtenir une bourse d’étude pour poursuivre des études sur la médecine électronique, à l’étranger. Lorsque mes études seront terminées, je retournerais à Madagascar pour mettre en application mes acquis. J’ambitionne, en tout cas, de créer des appareils électroniques-médicaux, à l’exemple d’un respirateur artificiel, pour renforcer le système de soin à Madagascar », souligne cette jeune femme passionnée sur la robotique et la recherche.