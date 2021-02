Météo – Pluviométrie insuffisante

Alors que la météo avait annoncé un risque de stagnation d’eau à Analamanga, face à la vulnérabilité de la ville, et avec les précipitations que le système Ilaifito a été prévu apporter, cette semaine, cela ne s’est pas produit. D’habitude, les rues de la capitale se transforment en rivière, dès qu’il pleut, cela n’est pas arrivé, même si la pluie est tombée plusieurs jours successifs. « On attendait une quantité de pluie plus importante que ce qui est tombée à Antananarivo. Des orages étaient même prévus », indique Mamy Andriami­rado, technicien en météorologie, hier. Environ 27 mm de pluie est tombée en 24 heures, le 10 février, selon le rapport du service des Prévisions de la direction générale de la Météorologie. Ce serait la quantité moyenne journalière des précipitations à Analamanga, ces derniers jours. Dans les régions tropicales, dont Madagascar, Ilaifito apporte 70% des précipitations annuelles. «Avant les années 1980, la pluie tombe toute la journée et pendant sept jours. Avec le changement climatique, le système a évolué. Les précipitations ne sont plus très fréquentes », expliquent les spécialistes en météo.

Ilaifito n’a-t-il, donc, pas permis de combler le grand déficit pluviométrique qui sévit à Analamanga, en cette saison pluvieuse ? En tout cas, plusieurs paysans ont repiqué, ce t te semaine. Beaucoup de champs de rizière, par ailleurs, ne sont pas travaillés. « C’est un peu tard pour le repiquage », regrettent des paysans. D’ailleurs, le cumul de précipitations prévu en ce mois de février serait inférieur aux valeurs normales du mois, selon les prévisions des techniciens en météo.

Vigilance forte pluie à l’Ouest

La météo a établi un bulletin de vigilance forte pluie pour la région de Melaky, les districts de Belo Tsiribihina et Morondava, hier. Il appelle les habitants de ces zones à être vigilants. La stagnation des eaux pluviales, le glissement des terrains, la montée des eaux de rivières sont prévus. Un cumul de pluie supérieur à 100 mm en 24 heures pourrait tomber dans ces zones, face à l’existence d’une perturbation dans le canal de Mozambique.