Environnement – Des équipements pour appuyer la conservation des bois précieux

Le projet « Gestion durable des bois précieux, Dallebergia et Diospyros de Madagascar, appui scientifique à la mise en œuvre du plan CITES » vient d’être doté d’équipements de laboratoires pour une valeur de 290 000 euros. Il s’agit de soixante sept matériels de laboratoires. La remise officielle a été réalisée hier avec l’appui de l’Union Européenne. Quatre laboratoires vont en bénéficier. Trois d’entre eux vont s’assurer de l’identification et le dernier sera destiné pour la conservation. « Les équipements de laboratoire pourront permettre de dissocier les bois précieux tels que les bois de rose ou encore les bois d’ébène dans le cadre des recherches effectuées. Pour résumer, trois techniques devront être utilisées pour pouvoir détecter les bois précieux dont la technique anatomie du bois e t analyse moléculaire. Mais il y a également l’équipement qui va servir de déterminer l’approche taxonomique», explique Tahiana Ramananantoandro, enseignant chercheur à la faculté Agronomie de l’université d’Antananarivo. Les résultats des recherches auront pour finalité d’appuyer la détection des bois précieux. Les noms de chaque espèce de bois précieux seront connus spécifiquement selon le plan requis par la CITES. Une des finalités du projet serait de mettre à disposition de l’administration forestière, de la douane et des forces de l’ordre des outils d’identification des bois précieux pour mettre en place le mécanisme de contrôle.