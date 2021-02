Cour d’appel d’Antananarivo – Le nouveau procureur en croisade contre la corruption

Une action concrète. Telle est le fond des mesures annoncées par le procureur général près la Cour d’appel d’Antananarivo, Berthine Razafiarivony, pour lutter contre la corruption. Le rapprochement du personnel de la Justice avec les usagers, l’accélération du traitement des dossiers, notamment pour les détenus, l’orientation de ceux qui ont besoin d’une assistance en matière de procédure, seront priorisés pour satisfaire les attentes des justiciables. À entendre l’explication du procureur général, Berthine Razafiarivony, le changement du service public judiciaire commencera par informer les usagers de la procédure pour contrôler le circuit du dossier.

La lutte contre la corruption au niveau de la Justice est un travail de longue haleine. Elle nécessite la contribution de tous mais l’initiative vient des responsables près des Cours et Tribunaux. Des rabatteurs qui extorquent les justiciables entachent le fonctionnement du service public.

Litige

L’ignorance des visiteurs freine également la procédure au niveau de la Cour. Le traitement d’un dossier peut prendre beaucoup de temps don t la raison ne dépend pas seulement du personnel de la Justice, une grande partie de la responsabilité des parties en litige est aussi engagée. Ainsi, afin d’apporter un nouveau souffle dans le monde judiciaire, le nouveau procureur général a annoncé l’ouverture d’un service d’accueil pour accompagner les visiteurs. « L’orientation sera gratuite pour éviter toute forme de corruption ».

Berthine Razafiarivony est la deuxième femme à diriger le Parquet général. Elle succède à son homologue Charles Andriamiseza. Ce dernier avait été nommé procureur général près la Cour d’appel d’Antananarivo le 26 janvier 2018, au temps de l’ancien ministre de la Justice Elise Alexandrine Rasolo.

La cérémonie d’installation d’hier au tribunal d’Anosy a été précédée de l’audience solennelle dédiée à la prestation de serment du nouveau procureur général. Berthine Razafiarivony a fait le serment d’assurer les fonctions et responsabilités qui lui incombent dans le strict respect de la loi, la recherche de la vérité et de la justice, tout en respectant le secret des instructions et en se basant sur la déontologie.