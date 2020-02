Musique – Lola célèbre 20 ans de scène en bonne compagnie

Sans aucun doute l’une des figures emblématiques du genre variété sur la scène musicale nationale, c’est à travers un nouveau clip tout à son image, haut en couleurs et illustrant ce charme opulent que Lola s’est redécouvert à ses fans hier. Toujours l’air aussi séducteur, s’affirmant comme un éternel bourreau des cœurs, il s’affiche comme étant très bien entouré dans un « medley » de ses plus belles compositions.

Une compilation assez surprenante de sa part, puisqu’elle est interprétée par la crème des chanteurs actuels, mais aussi de ses plus proches collaborateurs depuis ses débuts. La raison de ce retour après s’être un peu mise en retrait ces dernières années, Lola célèbre cette année ses 20 ans de scène et vu les prémices qu’il expose dans ce nouveau clip, cette célébration s’annonce exceptionnelle de sa part. « Allo ! Concernant l’anniversaire qu’on va fêter aujourd’ hui, appelle tous nos amis artistes s’il te plait ! Tous ceux que tu pourras joindre », c’est à travers ces mots l’air de décrocher son téléphone que le clip de Lola s’ouvre.

De là, s’enchaînent alors les prestations de ces stars de la chanson qui ont répondu à son appel. À commencer par Njakatiana qui reprend « Ny vehivavy », mais aussi Do Rajohnson, Farakely, Melky et Safidy avec qui il a chanté le titre « Safidy ho iray ». Les plus belles surprises restent l’apparition dans ce clip de Denise qui reprend « Tsy azo atao » et Nate Tex qui interprète « Anjara » de Lola.