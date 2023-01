TRANSPORT FLUVIAL – Une partie du Canal des Pangalanes s’est asséchée

Le transport fluvial se complique dans la commune rurale d’Ankatafana, dans le district de Mananjary. Une partie du Canal des Pangalanes s’est asséchée. La circulation serait difficile sur une partie de 500 mètres. Il n’y a que du sable dans le Canal. « Le niveau de la mer baisse, en cette période, et provoque la baisse du niveau de l’eau dans le Canal », suppose le député élu à Mananjary, Norbert Andrianandrasana, hier. Ce tarissement du Canal des Pangalanes serait un phénomène observable dans ce district, et notamment dans cette commune d’Ankatafana, tous les ans. « Le Canal est sec pendant les mois de novembre, décembre et janvier. Une fois que la pluie tombe, les choses reviennent à la normale. », enchaîne Norbert Andrianandrasana. Des sources dénoncent la suspension du dragage du Canal des Pangalanes, lancé en grande pompe à Toamasina, en 2019, comme cause de ce tarissement des eaux. « Les engins ne sont pas encore arrivés à Mananjary jusqu’à maintenant. », note une source. Le dragage à Mananjary serait cependant au programme. Le tarissement de ce canal de l’Est, long de près de 700 kilomètres, n’aurait pas d’impact sur le transport fluvial entre Toamasina et Farafangana. Mais il a des répercussions sur le quotidien des habitants de Mananjary. Le prix des produits de première nécessité augmente en parallèle avec le coût du transport.