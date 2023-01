TOURISME – Un grand paquebot ravit Toamasina

Le paquebot de luxe « Nippon Maru » a touché terre à Toamasina mardi dernier et partira ce jour. C’est le premier paquebot passant par Toamasina cette année. Le paquebot a amené à son bord 438 personnes dont 250 des touristes japonais pour la plupart. Les passagers et les membres de l’équipage ont été accueillis par les autorités locales, l’adjoint au maire, le député élu à Toamasina, le secrétaire général du gouvernorat de la région Atsinanana, le préfet entre autres. Pendant son passage de deux jours dans la capitale de l’Est, les croisiéristes ont pu découvrir et apprécier l’art malgache et ses mille-et-une-facettes, présentés à la sortie du navire. Des danses et de la musique leur ont été réservées. Les transporteurs, guides touristiques, tours opérateurs, hôteliers, restaurateurs ont été indiqués gagner en avantage durant les deux journées passées à Toamasina par les Japonais. Des visites de la ville, du parc d’Ivoloina, du canal de Pangalane et même un détour à Morondava ont été organisés. Quoique le manque d’infrastructures d’accueil et d’offres de luxe à la hauteur des Japonais s’est fait ressentir selon des sources locales. « La communication sur l’arrivée du navire n’a pas été suffisante à mon avis. Personnellement, je n’ai pas vu d’information sur le paquebot, par exemple, sur le site de l’Office du tourisme de Toamasina. Nous n’avions donc pas assez de marge de manœuvre pour nous présenter », regrette un opérateur touristique de Toamasina. Le « Nippon Maru » fera cap vers Yokohama, au Japon, son port de départ, ce jour.