TENNIS – USTA TOURNAMENT L5 – Sampras Rakotondrainibe triomphe

Sampras Rakotondrainibe qui évolue en première division universitaire de tennis aux États-Unis d’Amérique a réussi un coup parfait en remportant le titre en double à l’Usta Tournament L5 en Floride, dimanche. Après avoir participé à l’Ivy League qui est un groupe de huit universités privées du Nord-Est des États-Unis, faiseurs de champion en tennis, au mois d’octobre dernier, Sampras Rakotondrainibe a fait parler de lui ce weekend en remportant le titre du double.

Associé au jeune Gurge­nidze Michael, la paire formée par Sampras Rakoton­drainibe-Michael Gurgenidze s’est imposée en un seul set de 8/5 à l’issue d’un tournoi très disputé et très intense de trois jour d’affilée. Face au duo Ryerson Tristan (10 UTR) et Martins Tomas (9 UTR), le tandem Sampras Rakoton­drainibe et Michael Gurge­nidze a d’abord pris le dessus en gagnant le trophée du tournoi USTA Tournament L5 U18 junior après une âpre bataille. Le timing étant très strict, la finale s’est jouée en une seule manche car Sampras Rakotondrainibe aura encore une finale à jouer le lendemain, c’est-à-dire le lundi, en simple.

Bon pour le moral

À ce match, il a décroché le titre de vice-champion du même tournoi en simple. Si le jeune prodige malgache a toujours remporté ses matchs en deux sets, en final, il s’est incliné face à un adversaire plus fort que lui. Jack Ling a remporté le titre en simple en s’imposant en 3 sets très serrés et très intense en tie break (4/6, 7/6 (5), 14/16). Malgré la défaite en simple, la star montante du tennis malgache débute bien l’année 2023 avec le trophée du double et le titre de vice-champion en simple au tournoi Usta Tournament L5

À la fin de ce match, Sampras Rakotondrainibe a très bien réagi: « Jack Ling a bien fait ses décalages coup droit gauche et droite pour gagner des points. Et moi, j’ai varié un peu sur son coup droit pour le surprendre. Tous les deux, nous étions très patients sur chaque point, surtout en attaque, car tous les deux nous sommes forts en défense. Mais j’aurais dû prendre plus de risques », confie-t-il.

Quoi qu’il en soit, ses deux victoires constituent un bon résultat pour son moral de tennisman malgache qui évolue aux États-Unis d’Amérique avant d’attaquer le circuit universitaire Spring 2023. Sampras Rakotondrainibe, une étoile montante du tennis malgache et qui commence à se faire un nom et qui perce sur la terre battue aux États-Unis, suit actuellement des études en administration et gestion d’entreprise à l’Université de Fordham à New York. Cette université figure parmi les mieux classées des États-Unis.