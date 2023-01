SEMI-REMORQUE – Trois arrestations pour le meurtre de ses occupants

Rebondissement sur le double meurtre d’un camionneur et de son aide-chauffeur, dont les corps sans vie ont été découverts dans la cabine de leur semi-remorque à la mi-décembre. En menant son investigation, la brigade territoriale de la gendarmerie nationale d’ Ambohimangakely ont arrêté trois personnes, dont une femme. Identifié, le prétendu cerveau, encore en cavale, est pour sa part activement recherché. À la lumière des investigations diligentées par la gendarmerie, les malfaiteurs voulaient détourner la cargaison d’huile que le poids-lourd transportait dans son conteneur. Certains d’entre eux ne sont autres que des personnes de la connaissance du conducteur de camion et de son assistant. La cargaison venait de sortir du port de Toamasina et allait être acheminée sur Tana. En arrivant à Mandraka, les bandits, se faisant passer pour des routiers en difficulté, ont arrêté le camion ciblé pour soi-disant demander de l’aide.

Pris dans le piège des malfaiteurs, le conducteur du camion et son aide-chauffeur ont bu une boisson empoisonnée qui leur a été proposée.

Pris au piège

Après avoir perdu connaissance, ils ont été ligotés puis tués. La semi-remorque a été par la suite retrouvée abandonnée au By Pass, près du rond-point d’Ambohimangakely.

D’après les informations recueillies, les tueurs avaient pris le volant du poids-lourd. Alors qu’ils allaient l’emmener dans un endroit à l’abri des regards où ils avaient planifié de détourner la cargaison, le véhicule est tombé en panne en arrivant à l’entrée du By Pass. Ne sachant pas que faire pour redémarrer le véhicule, les bandits, emportés par la panique, l’ont abandonné pour s’évanouir dans la nature sans laisser de traces. Pendant le trajet sur la nationale numéro 2, aucun fait suspect n’a été signalé avant que le camion ne soit retrouvé avec les deux

corps à bord. Le dimanche 18 décembre, comme le poids-lourd laissé à l’abandon bloquait la route, des gendarmes qui ont procédé à un contrôle ont retrouvé les dépouilles gisant à l’intérieur. Les malfaiteurs n’ont rien pu prendre lorsque leur plan n’a pas abouti. La cargaison était intacte. Des réquisitions téléphoniques ont permis de remonter de fil en aiguille jusqu’aux individus arrêtés.