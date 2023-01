RAP – Décès de Tax Bouta de Rapadango

Iarisolo Rafanomezan­tsoa, connu sous le pseudonyme de Tax Bouta, s’est éteint à l’âge de 42ans. La grande famille du rap malgache pleure la disparition d’un frère. Iarisolo Rafanomezantsoa, Tax Bouta, a quitté la terre à l’âge de 42 ans hier, après avoir été victime du diabète. Il était à la fois l’un des fondateurs du groupe Rapadango avec Tax Da Hopp et membre du DIO XVI.

«Au tout début, Tax Bouta était un grand fan de Haintso Haintso et du rap malgache. Toutes les paroles des nouveaux morceaux qui sortaient à l’époque étaient dans sa bouche. Quand il a croisé la route des rappeurs dans la cité d’Antsirabe en 1998, il a décidé de lancer sa carrière en tant que rappeur et a sorti l’album Ady ny fiainana. C’est cette même année que nous nous sommes rencontrés et nous sommes devenu inséparables. La ressemblance de nos pseudonymes nous a permis de tisser un lien qui nous unissait et c’est là que Rapadango a vu le jour. Bambs, TongueNat ainsi que Farah Femcee, sont venus rejoindre les rangs mais c’est surtout grâce à lui que le groupe existe toujours jusqu’à maintenant» affirme Tax, l’un des fondateurs du groupe Rapadango et Da Hopp.

Un surdoué des textes

Tax Bouta s’est distingué par les textes qu’il écrivait, ce qui lui a valu un grand respect dans le monde du rap malgache. Il était l’auteur du rime de Bams dans «Sao kenda» en 2001.

Le rappeur a produit trois albums avec le groupe Rapadango, «Rapadango» en 2000, «Eo foana» et «Tsy hakako L».

Aussi, Tax Bouta était déjà un membre du Mik Mak Crew. «Mamo ‘ndray ny misionera», «Vaky ny Sova» et «Silam-panahy» figurent parmi les titres savoureux qu’il a écrits pour ses fans.

Il sera enterré à Antsimombohitra (Imaola Vohitsara) ce samedi «Il était une personne de cœur qui n’abandonnait jamais avant d’atteindre son objectif» affirment les proches.