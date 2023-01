FORTES PLUIES – La rupture d’une digue met en danger Ampitatafika

Antananarivo est de nouveau sous la menace d’inondations. À Ampitatafika, la rupture d’une digue inquiète les autorités. La météo, en outre, prévoit de fortes pluies, jusqu’à ce jour.

Des habitants de la commune rurale d’Ampitatafika sont inquiets. La digue d’Ambohidava, qui a rompu en janvier 2022, n’est pas encore réhabilitée. « Près de six cents ménages, notamment, ceux qui vivent sur cette digue, sont en danger, si cette infrastructure n’est pas réparée dans les plus brefs délais. Cette digue se fragilise avec l’eau qui coule des deux côtés (ndlr : dans la rivière de Sisaony et dans la vaste superficie de champs de rizière), depuis qu’elle a cédé, et la bèche menace de s’étendre. », alerte le maire de cette commune, Rado Ramparaoelina, hier.

L’eau commence à monter, suite aux pluies abondantes qui sont tombées cette semaine. « Si la pluie continue pendant trois ou quatre jours, un niveau d’alerte plus élevé sera déclenché. », a lancé le chef de service technique de la commune d’Ampitatafika, Andriatseheno Ramalalaharison. Les travaux de réhabilitation de cette infrastructure, financés par la Banque mondiale, sont en suspension, actuellement. « La montée des eaux rend les tâches difficiles. », poursuit ce technicien. Le risque de rupture de digue est élevé, à chaque saison de pluie. Plusieurs ouvrages destinés à faire obstacle aux eaux pour prévenir les inondations dans la plaine d’Antananarivo, sont fragilisés par les constructions sur les digues qui longent les rivières et les fleuves du Grand Tana.

Alerte jaune

Elles sont à surveiller de près, en cette période de pluie, notamment, cette semaine qui s’annonce pluvieuse. Des cumuls de précipitations modérées à abondantes sont prévus dans plusieurs districts, dont à Antananarivo, du 9 au 15 janvier, selon le bulletin de prévisions intra-saisonnières établi par la direction générale de la Météorologie. La vigilance forte pluie jaune est en vigueur jusqu’à ce jour sur les Hautes terres centrales, le Sud-Est et le Nord-Est. La Météo demande aux populations concernées de prendre des précautions et de se conformer aux consignes des autorités locales. Ces pluies abondantes peuvent entraîner la stagnation des eaux, le risque de crues éclair, de glissements de terrain. Les intempéries n’ont pas généré d’importants dégâts à Antananarivo, jusqu’à hier. Pas de sinistrés enregistrés, hier. « La situation était encore calme cette nuit (ndlr : la nuit de mardi à mercredi). Il n’y a pas eu d’interventions. », indiquait le chef de corps des sapeurs-pompiers à Tsaralalàna, le lieutenant-colonel Tiana Razafimanahaka, hier matin.