DÉBAT D’IDÉES – Le rôle des musées au menu

Un débat d’idées sur le rôle des musées dans le développement et la construction des sociétés contemporaines se tiendra aujourd’hui à l’Institut Français de Madagascar d’Analakely, à 16h. Durant les échanges avec le public,des spécialistes partageront leurs connaissances dans le domaine du patrimoine, y compris Jean-Luc Martinez, l’ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du patrimoine ainsi que Bako Rasoarifetra, archéologue, chercheure- enseignante auprès du parcours « Musé­ologie » du Département d’histoire de l’Université d’Antananarivo. Selon Chrystelle Ramanan­draitsiory, responsable en communication auprès de l’Institut français de Madagascar, aujourd’hui les musées sont de plus en plus désirés. «Il se crée tous les ans des centaines de musées dans le monde et les grandes expositions internationales continuent d’attirer des millions de personnes.L’opinion publique est désormais sensibilisée aux questions de l’origine des collections exposées et la plupart des grands musées font l’objet de demandes de restitutions, mais sont aussi confrontés à la question du renouvellement et de la diversification de leur public, au-delà du « surtourisme». C’est la raison pour laquelle l’événement a été organisé» ajoute t-elle. Aussi , l’événement sera modéré par Serge Henri Rodin, enseignant-chercheur du département d’études françaises de l’Université d’Antananarivo et membre de l’Académie malgache. Il est accessible à tous.