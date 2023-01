ANTSIRANANA – Vers le développement de la filière Riz parfumé

Madagascar possède plusieurs variétés de riz, mais le riz naturellement parfumé, connu par l’appellation locale « Vary magnitra » ou «Madame Rose», est cultivé dans le Nord. Ce produit, très parfumé de la cuisson à la dégustation, fait le renom de la région Diana et le bonheur des papilles.

Cueilli à la main, aux grains longs et fins, le riz parfumé, « Vary magnitra », ou « Madame Rose » est, au début, destiné exclusivement au marché local. Mais depuis, il est commercialisédans d’autres régions de Madagascar et même à l’étranger. Il est aussi exposé dans les grandes surfaces. Actuellement, des contraintes communes sont observées sur la production rizicole portant sur la gestion de l’eau d’irrigation, le choix de semences et le manque de réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles. Il a été aussi constaté des contraintesspécifiques liées à la production du « Madame Rose ». Citons, entre autres, l’impureté des semences utilisées par les agriculteurs, le mélange avec d’autres variétés de riz par les commerçants qui réduit la qualité du produit.

En outre, des lacunes ont été identifiées dans la chaine, comme l’inexistence d’une structure ou plateforme régionale pour regrouper les acteurs et structurer la filière. Aucun organisme de soutien ni ONG/Programme n’intervient directement dans la promotion de la filière riz parfumé…

C’est pourquoi le Réseau Soa, un syndicat d’organisation paysanne, contribue à la mise en œuvre du projet Kobaby avec comme objectif de contribuer au développement économique durable des communes rurales périphériques des aires protégées et de renforcer la gouvernance partagée des aires protégées par le soutien au développement des filières durables dans la région Diana. Ce, à travers la promotion de la chaine de valeur du Riz parfumé dans le district d’Antsiranana-II.

De fait, le Réseau Soa intervient dans quatre communes rurales qui se trouvent autour des aires protégées à Anivorano-Nord, Anketrakabe, Antsoha et Antsakoabe. La période d’exécution du projet est de deux ans (2022-2023). Il se concentrera sur l’amélioration de la qualité du Riz parfumé selon les normes techniques de production.

« Riz parfumé »

Pour marquer le démarrage officiel du projet, le Réseau Soa a organisé, hier, un atelier de lancement officiel de la promotion de la filière Riz parfumé au Centre social polyvalent Ramose Lucien Botovasoa à Antsiranana. Tous les acteurs du secteur, composés des agriculteurs, des opérateurs, des autorités, des collecteurs, des maires, des revendeurs, des consommateurs y ont été présents. Durant la rencontre, le chef du projet Riz parfumé du Réseau Soa, Tesla Ratsirinony, d’apporter plus d’éclaircissements sur le projet et de présenter les résultats d’analyse de la filière « Madame Rose » dans ses zones d’intervention, à Antsiranana I et II.

De son exposé, on peut retenir que trente-et-une variétés de riz différentes ont été recensées dans les points de vente de la ville d’Antsiranana. Les plus recherchées et donc les mieux écoulées sont V5, Mamoroforo, Mamoriaka et Kiriminy. Ces quatre variétés représentent environ 70% des riz écoulés dans la ville d’Antsiranana. De plus, cinq variétés de riz parfumées ont été identifiées dans les marchés, dont Madame Rose, Mogôdro, Botramagnitra. En termes de volume, « Madame Rose » ne représente que 38% de riz parfumé vendus dans la ville d’Antsiranana. Dans Diana, la production totale rizicole annuelle a été estimée à 68 000 tonnes en 2022, dont 11 370 tonnes proviennent des districts d’Antsiranana I et II.

Pour ces districts, la superficie rizicole est de 8 000 ha, exploitée par 17 460 agriculteurs.

Selon la direction régionale de l’Industrialisation, du commerce et de la consom­mation, la quantité annuelle de riz vendue sur les lieux de marchés à Antsiranana est estimé à 10 400 tonnes en 2022 et que l’effectif des commerçants (collecteurs et distributeurs) enregistrés auprès de la commune urbaine d’Antsiranana est de soixante cinq, qui vendent entre 100 à 200 tonnes de riz par semaine. Au moins une trentaine de ces commerçants vendent du « Madame Rose ».