Rugby – Académie Atsinanana défie RCTS Analamanga

En attendant l’ouverture de la saison rugbystique féminine, les dirigeants du club RCT Soavimasoandro et Academy Rugby Atsina­nana se sont mis d’accord pour un match test en amical de rugby XV féminin ce week-end à Toamasina. Pour le Président du RCTS Avotra Tokiniaina Andrianarisoa, il a expliqué que « le déplacement dans la ville de l’Est est comme une récompense donnée à nos joueuses suite à leur montée en première division féminine. Pour bien préparer la saison, il vaut mieux aller se ressourcer ailleurs. En plus, nous avons choisi l’Academy Rugby Atsinanana parce qu’elle mérite qu’on l’aide vu les efforts et les investissements fournis par ses dirigeants et les deux matches prévus ce weekend sont comme des parts de brique que nous apportons à l’édifice de l’ovale dans la partie orientale de l’Ile».

Pour les rugbywomen de l’Académie Atsinanana, elles veulent se frotter avec des gros calibres venant de la capitale car dans la ville de l’Est, aucune équipe ne peut pas rivaliser avec elles. Deux matches tests sont au programme : l’un prévu ce samedi en rugby XV sur le terrain de CJST à 14 heures et l’autre prévu le dimanche en Beach rugby (à VII ou à XV) dont la place reste à déterminer.