Reforestation – Une tonne d’engrais biologique dotée au MEDD

La Société Municipale d’Assainissement (SMA) vient de faire don d’une tonne d’engrais biologique au ministère de l’Environnement et du développement durable le mardi dernier à Nanisana. L’objectif de ce don est d’appuyer la campagne de reboisement de cette année et pour les autres projets de reforestation dans la Grande île. L’engrais sera principalement utilisé auprès des jeunes plants pour la campagne de reboisement. « On obtient 10 tonnes d’engrais sur trente tonnes d’ordures », déclare le Colonel Jaona Ravoavy Andrianaivo, directeur général de la SMA lors de la dotation de l’engrais biologique.

La saturation de la décharge d’Andralanitra devient actuellement un problème majeur eu égard à la pollution de l’air et du sol. Le recyclage et le compostage sont avancés comme solution pour réduire cette saturation. « Les déchets d’Andralanitra se sont entassés dans cette décharge depuis près de 40 ans. La Commune Urbaine d’Antananarivo a opté pour deux solutions afin d’alléger l’entassement d’ordures de la décharge d’Andralanitra. D’un côté, le recyclage des déchets, et de l’autre, le compostage », indique le communiqué de la CUA. Andralanitra reçoit à peu près de 400 tonnes d’ordures par jour.