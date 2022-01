Centrales thermiques – Insuffisance de la quantité de carburant livré

Le délestage s’est intensifié. Lundi soir, alors que le chef d’Etat, Andry Rajoelina, le ministre de l’Energie et les hauts responsables de la Jirama étaient en visite à Andekaleka, le black-out a frappé plusieurs localités d’Antananarivo. La coupure a duré jusqu’à cinq heures, le soir, après deux heures de coupure pendant la journée. Ces coupures n’auraient pas été prévues, selon le ministère de l’Energie et des hydrocarbures. « La Jirama a déjà programmé les heures et les quartiers concernés ».

Le ministère de l’Energie et des hydrocarbures affirme l’augmentation du gap de production en électricité, engendrant l’intensification du délestage. Le délestage qui était prévu à 30 mégawatts, après l’explosion survenue à la centrale hydroélectrique à Andekaleka, a augmenté à 100 mégawatts, selon Andry Ramaroson.

Il dénonce l’insuffisance de carburant livré nécessaire pour faire fonctionner les centrales thermiques de Mandroseza et d’Ambohimanambola.« Lorsque la centrale d’Andekaleka ne tourne pas à plein régime, la Jirama doit combler le gap avec les autres infrastructures qui fonctionnent grâce aux carburants. Malheureusement, la quantité de carburant livré est insuffisante».