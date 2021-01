Football – Académie Barea : Tournoi de détection et tests de niveau

Le tournoi de détection s’étalera de février à novembre, pour dénicher les jeunes talents à Antananarivo. Les joueurs des provinces, eux, passeront des tests de niveau.

Trente-deux équipes dans le tournoi I, de février à mai. Trente-deux autres pour le tournoi II de juin à novembre. Voilà le déroulement du tournoi Doritos La Relève, parrainé par Nicolas Dupuis. Cette compétition servira « à dénicher les meilleurs joueurs d’Antananarivo, au nombre de 20 à 25, en vue de former la première promotion de la future Académie Barea », indique le sélectionneur des Barea, hier au cours d’une conférence de presse à Mahamasina.

Elle s’adresse aux jeunes nés entre le 1er janvier 2006 (14 ans) et le 31 décembre 2007 (15 ans). Elle s’ouvrira à tous, clubs affiliés aux sections comme simples équipes de quartier. Ces derniers pourront procéder aux engagements à partir du 14 janvier, au Palais des sports de Mahamasina.

« Notre partenaire Doritos prend en charge toutes les dépenses. D’autres collaborateurs nous soutiennent aussi », rajoute Nicolas Dupuis. Ces collaborateurs aideront notamment dans la mise à disposition de plusieurs terrains. À ce propos, les matches se joueront dans quatre zones : nord, sud, et centre-ville.

« De plus, nous partirons en tournée dans les provinces grâce au financement de la Présidence et du ministère des Sports, pour détecter de jeunes talents d’autres régions, au nombre de vingt à vingt cinq aussi », poursuivit-il.

Grande Finale

Nicolas Dupuis sera notamment accompagné de deux éducateurs durant ses déplacements. Ensemble, ils effectueront des tests de niveau. Ils attribueront des notes à chacun, selon des critères techniques, tactiques et collectifs, afin de les départager. Et en novembre, les meilleurs joueurs d’Antananarivo affronteront les meilleurs joueurs des provinces durant la Grande Finale à Mahamasina. Cette ultime rencontre permettra de dégager les vingt-cinq membres de la première promotion de l’Académie Barea. Académie qui « ouvrira ses portes au début de l’année 2022 », d’après le technicien français.

Certes, il s’agit donc de deux initiatives différentes. Mais elles convergent vers un seul et même but. Et elles bénéficient de l’appui des structures fédérales et régionales. « Nous soutenons tous les projets de ce genre. L’organisation de ce tournoi et de ces déplacements en provinces s’inscrit dans la même vision que celle de la Fédération », souligné Mario Raharimino, président de la commission des jeunes au sein de la FMF.