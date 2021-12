Produit alimentaire – Du riz « festif » pour 600 ariary le kapoaka sur le marché

Le gouvernement organise une campagne spéciale pour vendre du riz à un prix équitable pour le bien des consommateurs à l’approche des festivités de Noël et de fin de l’année. Le riz festif devrait être disponible chez les petits détaillants de la capitale, et vendue à 600 ariary le kapoaka.

«La campagne a démarré jeudi dernier et environ 5.000 tonnes de riz seront distribuées à Antananarivo à ce prix», a indiqué Solo Andriamanampisoa, directeur général de la société State Procurement of Madagascar (SPM), laquelle coopère avec l’Etat dans l’importation de produits de première nécessité de l’étranger. Il s’empresse toutefois de préciser: « Les distributeurs qui acceptent de travailler avec nous obtiendront ce riz. Un kilo de celui-ci ne devrait pas coûter plus de 2 000 ariary ». Cette précision procède d’une instruction expresse du ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) Edgard Razafindravahy qui s’est toujours préoccupé… en en faisant même l’une de ses priorités, du pouvoir d’achat de la population surtout en cette période de fêtes.

L’un des objectifs de ce riz festif est de remplir le marché du riz de la capitale et de la région. L’on prévoit même de poursuivre l’opération jusqu’à l’année prochaine. C’est également la vision du gouvernement de créer une concurrence loyale sur le marché du riz dans notre pays. Cela réduira progressivement le prix de cette denrée de première nécessité. Quant au riz produit dans le pays, le MICC continuera de renforcer la prise en charge des agriculteurs.