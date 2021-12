Marché – Les artisans à la conquête des consommateurs locaux

Les artisans sont à la conquête des consommateurs locaux. Ils multiplient les expositions de leurs produits au grand public. Depuis mercredi et jusqu’à ce jour, des produits artisanaux sont exposés dans le hall du centre commercial Le Colisée à Ampasanimalo. «Notre objectif est de faire connaître nos œuvres aux consommateurs locaux et les habituer à en consommer» indique Sylvie Rasolofonjanahary, présidente de la chambre des Métiers et de l’artisanat (CMA), hier. C’était à l’occa­sion de l’ouverture officielle de l’événement Krismasy hetsika karoka, organisé par Artisanat- culture – tourisme (ACT) galerie, hier.

Les étrangers ont été leurs principaux clients. Avec la fermeture des frontières, ils ont connu une baisse de clientèle. Pour conquérir les consommateurs locaux, les artisans misent sur le rapport qualité/prix de leurs produits. « Par rapport aux produits artisanaux dans le monde, les produits malgaches sont très abordables », affirme Sylvie Rasolofonjanahary.

Cet événement au centre commercial Le Colisée voit la participation d’une dizaine d’artisans : Création Mihary Tao, Mahafaly Création, O’Beauzart, Lav’ art’angana, des fabricants de Koba, de Fromage, des producteurs d’articles dérivés du Rafia, des fabricants de produits cosmétiques, de chocolat. « Cet événement a été organisé pour multiplier l’exposition des produits artisanaux », lance Tefy Ranaivo, membre et co-fondateur de l’ACT Galerie.