Gouvernorat Boeny – Un budget de cinq milliards ariary pour 2022

La présentation du Planning annuel de Travail (PTA) pour le compte de l’année 2022 dans la région Boeny s’est déroulée hier matin à la résidence au bord de la mer.

Pour le Gouvernorat, les programmes pour l’année 2022 sont axés sur neuf domaines, à savoir le secteur de la route, l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’environnement, le tourisme, le social, la fiscalité et les infrastructures.

Au total, le budget est de moins de cinq milliards (4 964 216 331) ariary. Les deux milliards ariary en guise de subvention de l’Etat pour la construction de route y sont inclus.

« Afin de répondre véritablement aux besoins de la population, les programmes du Gouvernorat, des élus et des députés représentant leurs ministères dans la région doivent être coordonnés. Les programmes de développement ont été sélectionnés dans le PRD (Plan de Développement Régional. Il a été ajusté en fonction des besoins de la base et mis à jour conformément à l’Objectif de Développement Durable (ODD) et inclut toutes les visions du Président », a déclaré le Gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, hier durant la réunion.

La moitié du budget de la région est consacrée à la construction de route dont des travaux de réhabilitation et terrassement de routes, prévue entre mars à juin en vue de la prochaine saison touristique.

En ce qui concerne l’environnement, l’appui à la lutte contre les feux de brousses et l’achat de cent sacs à eau soit vingt par district pour le comité de lutte contre les feux de brousse (KMDT) seront prioritaires.

Des activités d’appui à la promotion de biogaz, appui au « charbio » et à la promotion de filière à soie seront les priorités à partir de janvier jusqu’en juin.

En ce qui concerne la fiscalité, l’opérationnalisation d’un système de collecte des données agricoles au niveau des fokontany est envisagée.