Basket-Ball – FMB : Jean Michel Ramaroson pour un nouveau mandat

Développement du basket-ball, lutte contre la corruption, bannissement des fraudes sur l’âge des joueurs. Tels sont les maîtres-mots du président nouvellement élu pour les quatre années à venir.

L’aventure et le travail continuent. La Fédération malgache de basket-ball, sous la houlette de son président Jean Michel Ramaroson, entre dans une nouvelle ère pour les quatre prochaines années. Les deux assemblées générales ordinaires et électives auprès de la fédération malgache de basket-ball étaient cordiales et conviviales hier au Cercle mess de Soanierana.

Plusieurs points ont été élucidés et discutés. Les rapports moral, technique et financier présentés par l’équipe dirigeante de la FMBB ont reçu l’approbation des 21 ligues régionales présentes à part la ligue régionale d’Analamanga. C’est encore le grand amour entre Jean Michel Ramaroson et les présidents de ligues.

Pour son premier mot après son élection, Jean Michel Ramaroson a insisté sur l’importance de la coopération entres les ligues. Il a expliqué qu’« il est important pour nous que l’A G O et l’A G E se terminent dans une bonne ambiance. Cela montre la stabilité du basket-ball malgache et surtout notre mode de gestion convainc tout le monde. Même si la ligue d’Analamanga n’est pas présente ce jour, nous essayerons de régler ce problème d’abord par la discussion ou par application de la loi. Nous allons voir avec le ministère de la Jeunesse et des sports et nous travaillons là-dessus pour trouver des solutions au plus vite. Le vote à cent pour cent des 21 ligues présentes montre que ce que nous entreprendrons fait confiance et adhère tout le monde».

Le président de la FMBB nouvellement élu de continuer : « Une demande a été déjà envoyée à FIBA Afrique pour l’organisation d’un cham­pionnat d’Afrique U18 malgré l’insuffisance des infrastructures, si tout se passera bien cela pourrait être possible avec l’implication de tout le monde», conclut-il.

Objectif

Pour les quatre années à venir, le président de la FMBB Jean Michel Rama­roson a des objectifs à atteindre. « Nous avons déjà tracé les orientations stratégiques à suivre pour les quatre années à venir. Les 21 ligues sont d’accord et leurs votes étaient significatifs. Nous allons nous pencher un peu plus sur le basket-ball 3×3 et l’objectif principal est de gagner le championnat d’Afrique durant ce mandat. Pour les jeux olympiques de basket-ball 3×3, il faut marcher étape par étape car la qualification aux JO est très difficile. Nous avons des belles générations de joueurs pour l’avenir du basket-ball malgache », a-t-il indiqué. Pour développer un peu plus le basketball, la Fédération se penche déjà sur une nouvelle formule de compétition N1A.