Trésor public – La Perception principale d’Atsimondrano change de local

La Perception principale d’Atsimondrano change de local. Celui à Tsaralalàna est fermé aux pensionnés. Le nouveau est situé au rez-de-chaussée du bâtiment de la direction générale de l’Écono­mie et du Plan à Anosy. Des travaux de rénovation ont été effectués pour offrir un meilleur service aux usagers, dans ce bâtiment. Ce qui réjouit les quatre mille retraités qui touchent leur pension dans cette Perception principale.

Le bâtiment à Tsaralalàna était dans un état délabré, les pensionnés étaient à l’étroit et ne pouvaient se mettre à l’abri du soleil. De plus, leur sécurité n’était pas assurée à Tsaralalàna. À Anosy, le local est spacieux, le service, rapide. La Perception a été modernisée et dotée de matériels informatiques et bureautiques. Sept caisses sont mises en place. « Le président de la République a donné comme directive la mise aux normes des locaux publics pour mieux accueillir nos concitoyens et plus particulièrement les retraités. Ce nouveau local est une étape parmi d’autres dans la réalisation de cette directive. Nous n’allons pas nous limiter uniquement à Anala­manga, nous ferons pareil dans les autres régions. Nous prévoyons également d’instaurer le paiement électronique pour offrir plus d’options aux pensionnés et bien sûr, il y aura des mesures d’accompagnement », déclare le ministre de l’Économie et des finan­ces, Richard Randriaman­drato, lors de l’inauguration de ce nouveau local, hier.

La direction générale du Trésor public ne s’arrêtera pas là. « Ce nouveau local est une réalisation de plus dans la mise en place des services de proximité du Trésor Public. D’ailleurs, nous allons prochainement procéder à l’ouverture des sous-caisses auprès des communes, comme nous l’avons déjà fait à Ambohibao Antehi­roka », indique pour sa part, Ihanja Ranjalahy, directeur général du Trésor.