Evolution de la covid-19 – Les entreprises se restructurent

La pandémie de Covid-19 a poussé les entreprises à repenser leur business model. La performance nécessite aujourd’hui une digitalisation.

La mise en place de la politique de relance économique ne suffira pas, à elle seule à redresser la situation chaotique des entreprises depuis mars, début de la pandémie de Covid-19. Celle-ci continue d’évoluer et d’affecter les entreprises qui en subissent les effets. Le confinement a bouleversé les offres et les demandes, plutôt instables, et malgré un déconfinement de fait, les entreprises ont du mal à atteindre une vitesse de croisière. Dans une optique de restructuration, les sociétés misent sur la technologie de l’information.

« Pour assurer la continuité de leurs activités en respectant les mesures barrières, les sociétés doivent transformer leur mode de fonctionnement tout en utilisant les plateformes numériques. La mise en place de la technologie de l’information est l’une des solutions, sinon la solution la plus adéquate pour faire face à la progression de la pandémie de Covid-19 », avance l’économiste Hugues Rajaonson.

De nombreuses entreprises s’y mettent, conscientes des avantages qu’apporte l’utilisation de l’internet, des réseaux sociaux, et des applications spécialisées à travers la visioconférence ou l’audioconférence, qui amoindrissent le contact physique entre collaborateurs et les probabilités de contamination au coronavirus. Les entreprises individuelles, celles intermédiaires ainsi que les très grandes entreprises n’hésitent plus à investir dans la digitalisation pour piloter la politique de relance économique, et repenser leur business model.

Politique de relance

C’est une solution pour éviter le ralentissement des activités dans le pays. Elle vise à augmenter la production et la demande des produits, à inciter les établissements financiers à faire confiance aux entreprises et à financer leurs activités. Elle devrait se conformer et s’adapter aux environnements existants. « Il s’agit d’une politique de relance économique adaptée à l’entreprise, supportée par la population, conforme aux environnements et irréversible », affirme l’économiste.