Ecole numérique – Des tablettes pour vingt établissements

Le programme écoles numériques s’étend. Vingt nouveaux établissements scolaires, des écoles primaires publiques et des collèges d’enseignement général (CEG), bénéficient en cette nouvelle année scolaire, de ce programme. Ils reçoivent chacun, des kits numériques de la part d’Orange solidarité Madagascar. Chaque kit est composé de vingt-cinq tablettes et casques, d’un ordinateur portable, d’un serveur, d’un vidéo projecteur avec écran, des Powerbanks et de riches contenus. Le lancement officiel de ce programme écoles numériques a eu lieu au CEG Antanimbarinandriana, hier, lors duquel Orange solidarité Madagascar a remis les kits pour cet établissement scolaire.

Avec cette extension, Orange Madagascar, le partenaire du minis tère de l’Éducation nationale dans ce programme, compte réduire la fracture numérique. L’objectif est de faciliter l’imprégnation du programme éducatif en ajoutant des contenus numériques dans les classes primaires et secondaires, à travers une méthode ludique. La qualité de l’éducation devrait s’améliorer, dans la foulée.

Ce programme a été lancé en 2014. Depuis, six mille tablettes ont été distribuées dans cent trente-six établissements scolaires des vingt deux régions de Madagascar.