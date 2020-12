Assassenat

Charité bien ordonnée commence par soi-même. La situation tourne au cirque au Sénat. Les sénateurs ont un sens très fin et profond de l’humour. Privés de budget par le ministère de l’Économie, des finances et du budget, les sénateurs ont tenu à accomplir leur devoir jusqu’au bout malgré cette sanction politique. Ils ont ainsi adopté la loi de finances 2021 en apportant trois amendements. Le premier est relatif au budget du futur Sénat. Déjà réduit à une portion congrue cette année par souci d’économie et pour aider les victimes du kere dans le Sud selon le ministre des finances, les sénateurs trouvent qu’avec 16 milliards d’ariary inscrits dans la loi de finances,ils sont encore budgétivores et ils ont réduit à 7 milliards d’ariary. Soit exactement le montant de la rallonge demandée par les députés en contre partie de l’adoption de la loi de finances. On ne peut pas être plus cynique. C’est d’autant plus tordu qu’il s’agirait du budget du futur Sénat. Néanmoins avec dix-huit sénateurs, cela devrait nettement suffire.

L’Assemblée nationale fera une deuxième lecture de cette loi de finances le 18 décembre, dernier jour de la session budgétaire et rejettera à n’en pas douter les amendements apportés même s’ils sont bien argumentés.

Le deuxième amendement concerne la TVA sur le gaz réduit de 20 à 5% par l’État pour permettre à la majorité d’abandonner le charbon de bois. Eh bien, les sénateurs ont jugé bon de maintenir cette TVA à 20%. On se demande les raisons de cet amendement pour une foi que l’État a bien fait les choses. Visiblement il s’agit d’une décision provocatrice pour stimuler la colère de la population en cette période difficile. La TVA à 5%, c’est du pain béni pour tout le monde.

Le bras de fer entre l’État et le Sénat tourne ainsi à la clownerie. Autant l’État se décrédibilise en réduisant d’abord puis en bloquant le budget du Sénat, montrant son aversion à une institution, une conduite peu élégante, autant le Sénat fait preuve de puérilité en répondant du berger à la bergère. Ce sont toutes les institutions qui perdent leur crédibilité aux yeux de l’opinion et de la population.

L’État se trouve en tout cas dans de beaux draps et est pris à son propre piège. Maintenant il lui est difficile de revoir le budget du Sénat alors que les sénateurs eux-mêmes trouvent que ça leur va. Dans tous les cas, les sénateurs abattent leur dernière cartouche et n’hésitent pas à faire un hara-kiri, plutôt un assassenat.