Andavakoera – Les crimes environnementaux s’intensifient

Cinq mineurs ont été appréhendés par les forces de l’OMC dans l’aire protégée d’Andrafiamena, sept autres l’auraient été hier.

CINQ hommes, à majorité des combattants traditionnels Morengy, ont été arrêtés au cours d’une opération manu militari menée par les éléments de l’Organe mixte de conception de la région Diana, dans l’aire protégée d’Andrafia­- mena-Andavakoera. La zone protégée, située dans la commune rurale de Betsiaka Ambilobe, a été la cible d’actes illégaux successifs, surtout ces dernières semaines. Ils ont été placés en garde vue à la Section des recherches criminelles d’Antsiranana et auraient dû être déférés hier, au tribunal de première instance. Mais le procureur étant absent de la capitale du Nord, le défèrement est reporté ce jour, apprend-on.

Selon les explications, après avoir découvert de l’or à la limite de la zone protégée, ils ont tenté de s’infiltrer à l’intérieur du noyau dur d’Andavakoera, connu par la richesse de ses filons depuis la colonisation. D’après Theogène Belalahy, un des responsables de la direction régionale de l’Environnement et du développement durable, plusieurs missions informatives ont été effectuées par l’équipe de sa direction sur les lieux pour arrêter cette exploitation minière illégale, mais après ses passages, les mineurs ne font qu’à leur tête, encouragés par un certain Eric, connu pour être un assistant parlementaire.

Complices haut placés

De leur côté, la ministre Raharinirina Vahinala Baomiavotse et son équipe se sont déplacées à Betsiaka en hélicoptère, le 29 novembre, afin de constater de visu la réalité et ainsi, de donner l’ordre de stopper manu militari l’opération minière. De fait, une centaine d’éléments mixtes des forces de l’ordre ont été mobilisés sur les lieux. Ces derniers ont obligé les habitants à boucher les trous, au nombre de cent vingt-huit, et ont procédé à l’arrestation de leurs auteurs qui se sont enfuis jusqu’à Ambilobe.

D’après des indiscrétions, lors de l’enquête préliminaire, des noms de responsables à tous les niveaux ont été cités comme complices, par les cinq suspects. Il est certain que des têtes vont tomber, tolérance zéro oblige. Les dernières informations indiquent que sept autres personnes auraient été également appréhendées hier, pour avoir, encore une fois hier, osé pénétrer dans le site d’Andavakoera, après le départ des forces de l’ordre.