Palais des sports – Le rappeur français Black M arrive en début d’année

« Il était une fois à Antananarivo ». C’est à travers ces mots que la nouvelle a créée l’euphorie sur les réseaux sociaux, depuis hier, chez les jeunes. Il s’agit de l’arrivée prochaine du rappeur français Black M. L’une des coqueluches de la scène musicale francophone actuelle, Alpha Diallo, de son vrai nom conquiert toute une génération d’amateurs de rap contemporain. Là où Dadju avant lui suscitait la curiosité de pas mal d’entre nous en étant encore assez méconnu à Madagascar, mais qui, à la surprise générale, a rempli le palais des Sports et de la Culture Mahamasina. C’est maintenant au tour de Black M donc de tenter l’expérience du public malgache dans ce lieu incontournable de la capitale pour un concert unique le 12 janvier à 15h.

À la seule annonce de cette date, l’impatience des jeunes fans du rappeur s’est vite fait ressentir. Bien avant sa carrière solo, Black M a déjà brillé en étant l’un des piliers du groupe Sexion d’Assaut. Il s’est toujours démarqué par un côté plus fantaisiste, rêveur et jovial à travers sa musique, ce qui le différencie de ses pairs et lui vaut une plus large reconnaissance auprès des jeunes. Cela se confirme avec son premier album intitulé « Les yeux plus gros que le monde» sorti en 2014. Depuis, on lui reconnaît des chansons comme « Sur ma route » et « Madame Pavoshko », qui au-delà de l’Hexagone, conquièrent aussi les jeunes Malgaches. Une forte personnalité doublée d’un certain charisme sur scène, Black M se redécouvre aussi à travers des chansons plus matures qui promettent de ravir les plus grands.