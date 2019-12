Palais de Manjakamiadana – Les travaux de rénovation avancent

L’un des projets phares du gouvernement, la rénovation de cette icône de la ville des Mille qu’est le palais de Manjakamiadana ne cesse d’intriguer. L’État se veut alors rassurant quant à la continuité des travaux.

Voilà près d’un quart de siècle maintenant que le palais de Manjakamiadana a été décimé par les flammes, et ce pour une cause qui reste jusqu’à présent un mystère. Avec lui, c’est une grande partie de l’histoire et du patrimoine culturel de la Grande île qui s’est littéralement vu être réduit en cendres. Depuis, ils sont nombreux à s’être relayés à la tête de l’État pour scander avec ferveur leur dévouement pour restaurer cette illustre bâtisse qui orne, depuis des siècles, la capitale. Ce symbole de la souveraineté malgache et de l’autorité royale d’antan, qui, malgré sa valeur, a été souvent laissé de côté nonobstant l’engouement qu’il suscite.

Ceci-dit, le gouvernement actuel, quant à lui, confirme son dévouement pour la réhabilitation de ce patrimoine architectural inestimable du pays. Devenant alors l’une des grandes priorités de l’État, la rénovation du palais de Manjakamiadana se déroule actuellement sans accro, notamment grâce à l’entreprise Colas qui s’y active. « Tout se déroule comme prévu suivant le programme instauré par l’État. Qu’on se rassure, les travaux vont bon train et le pari sera tenu », confie Francis Alexandre Razafiarison, directeur général de la Culture questionné sur le sujet.

Des travaux en catimini ?

L’une des raisons pour laquelle, la question de la rénovation du palais de Manjakamiadana est à nouveau soulevée, c’est surtout par rapport aux attentes de l’opinion publique, entre autres, par rapport à la communication y afférente. Ce à quoi Francis Alexandre Razafiarison rétorque « Comprenez qu’il serait assez redondant de communiquer à chaque fois pour dire qu’on a fini la toiture ou le plancher. Ceci-dit, l’évolution des travaux peut être visible et suivie sur le site du ministère de la Communication et de la Culture. De plus, les médias sont invités à jeter un œil sur place s’ils le souhaitent ».

Ayant débuté officiellement au mois d’avril sous la bienveillance même du président de la République, les travaux sont prévus se terminer bien avant la célébration du retour de l’indépendance de l’année 2020. « Nombreux sont les mauvaises langues qui disent que ces travaux ne perdureront pas ou pire n’arriveront pas à terme. J’affirme, cependant, qu’il n’en sera pas ainsi, on y tient particulièrement. Le palais de Manjakamiadana sera bel et bien terminé dans les temps », souligne le directeur général de la Culture. Un projet présidentiel à part entière donc, que l’État porte à bras le corps, la rénovation du palais de Manjakamiadana s’affirme comme une initiative émergente en bonne et due forme. Rendez-vous est ainsi donné le 26 juin pour une redécouverte de ce lieu que l’on espère aura un peu gardé de son authenticité.