Maroala – Un gouffre menace les habitations

Alerte ! Malgré les interdictions et diverses mesures prises par la région Boeny depuis le mois de septembre 2015 à la carrière de sable de Maroala, dans le fokontany d’Amborovy secteur II, la situation empire de jour en jour sur les lieux.

Aujourd’hui, l’environnement et le site sont en pleine situation catastrophique. Un véritable cataclysme du paysage est constaté. Les riverains sont terrorisés et craignent pour leur avenir. Depuis le début de la saison des pluies, la carrière s’est transformée en lac. Cela signifie que les actions de creusement s’amplifient de plus en plus et en profondeur. Et l’on ne parle pas de l’étendue des dégâts, depuis le début de l’affaissement quand le rayonnement mesurait 10 mètres. Aujourd’hui, le contour de la carrière a atteint plus de cinq cents mètres. Pire encore, la profondeur est impressionnante, plus de douze mètres de hauteur.

« J’habite ici depuis 2014 alors que tout était encore recouvert de sable. Aucune habitation ne se voyait encore autour de la carrière. La buse de cinq mètres de haut, ensevelie sous le sable, il y a cinq ans, s’est levée de son lit et est devenue une sorte de stèle ou de pierre levée. C’est la preuve qu’ils ont amassé des milliers de tonnes de sable en cinq années », déplore le gardien d’une villa voisine.

Les réclamations et les plaintes des habitants et riverains depuis des années, n’ont pas abouti. Le chef de la région Boeny par intérim, Clavelah Bazezy, a également tenté de rencontrer les propriétaires de la carrière, les chauffeurs de camions ainsi que les fokonolona, le 25 novembre dernier. Ce, à la suite des doléances des riverains qui sont en danger car l’extraction de sable arrive jusque devant leurs portes. La route qui mène à ces sites se dégrade de plus en plus vu le poids de ces véhicules. Surtout en cette période de pluies.

Les fokonolona ont exigé que l’exploitation soit limitée à plus de huit mètres de leurs habitations. Les chauffeurs continuent toujours de remplir leurs camions. Le coût du sable s’élève à 70 000 ariary par voyage pour une camionnette contre 120 000 ariary pour un grand poids-lourd.