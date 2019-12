Cyclisme – TCIM : Mazoni premier Malgache vainqueur d’étape

Le numéro un de l’équipe nationale A s’offre la première victoire d’étape malgache. Le Belge Jari Verstraeten conserve, de son côté, le maillot jaune.

Le soleil a été au rendez-vous. Le quinzième tour cycliste international de Madagascar (TCIM) a été accueilli chaleureusement dans la ville de Maevatanana. Mazoni Rakotoarivony remporte la troisième étape du tour d’hier.

Au sprint final, le dossard numéro un de l’équipe malgache A BOA a franchi en premier la ligne d’arrivée de l’étape Ambondro­mamy-Maevatanana sur une distance de 85km. Il a bouclé cette étape en 2 :29 :08. « Notre stratégie n’était pas encore d’attaquer. Nous avons prévu de laisser les étrangers imposer leur rythme et essayer de finir l’étape dans le peloton. Nous voulions plutôt conserver nos énergies pour les trois dures prochaines étapes. Mais il y avait une occasion de s’échapper et j’en ai profité », confie Mazoni Rakotoa­rivony, enfin rétabli de ses blessures au genou.

Il a été accosté de très près par le Belge, Van De Mierop Sam en seconde place et Hamede Houlder de l’équipe BOA en troisième position. Un autre Malgache, Nambinintsoa Randrianan­tenaina termine au pied du podium avec au chrono 2 :29 :34. « Le numéro un malga­che est le plus fort aujour­d’hui. Il roule vraiment vite en montée. J’étais moi aussi dans les roues mais c’est le meilleur qui gagne, … En plus, l’entrée au sprint final avec les virages et l’état de la route, c’était un peu dangereux», raconte le Belge, Van De Mierop Sam.

Inamovible

Deux coureurs malgaches en l’occurrence, Emile Randrianantena et Joharivelo Androanjaka ont déjà tenté une échappée à 35km à la sortie du village d’Ambala­bongo mais ils ont été vite rattrapés. C’était à 40km de l’arrivée que Mazoni et Van De Mierop ont quitté définitivement le peloton.

Au classement général au temps, le Belge Jari Verstraeten a fini l’étape d’hier avec le peloton de six coureurs dont deux Malga­ches, trois Belges et un Français (2:30:08). Le leader provisoire du tour, Jari Verstraeten conserve ainsi le maillot jaune avec un cumul 8:30:55.

Il est suivi par deux au­tres Belges, Van De Mierop Sam (+6 :03) en deuxième position et Tribout Bart garde lui aussi la troisième place (+6:09). Le premier malgache au général, Hamede Houlder de l’équipe malgache A, meilleur jeune des trois premières étapes se trouve en sixième position provisoire, distancé de 15 minutes et 52 secondes par rapport au leader.

Sous le soleil tapant de la région avec une température 35°C, le peloton roule à environ 45km/h en plat et 90km/h en descente. La quatrième étape reliera ce jour Andriba et Ankazobe. Celle-ci sera précédée tôt ce matin par un transbordement long de 100km de Maevatanana-Andriba.