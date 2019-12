Boeny – Triple signature entre communes et consortium

La journée du vendredi 6 décembre est à marquer d’une pierre blanche, du fait de la coopération entre trois communes rurales de la région Boeny et la Coopération allemande GIZ, à travers des consortiums.

La convention a été signée au cours d’une cérémonie officielle organisée dans le cadre de la convention de partenariat avec les communes ou Copaco. La triple signature entre les maires de Manerinerina et de Tsaramandroso sur la RN 4, ainsi que d’Ankijabe, dans le district d’Ambato-Boeni, et le Consortium Eco/Gopa/Land (Promotion d’une Politique foncière ou Pro PFR) et les ressources Eco/Gopa (Projet de promotion restauration des sols ou Pro Sol), s’est déroulée dans la salle de conférence de l’hôtel Les Roches Rouges, à La Corniche.

Le Pro PFR est une initiative spéciale du BMZ intitulée « Un seul monde, une seule faim ». Son objectif global est d’améliorer l’accès à la terre pour la mise en valeur durable des paysages forestiers au profit de la population rurale de la région Boeny, et plus particulièrement pour les femmes et les groupes marginalisés.

« Quand on parle de convention, cela incombe une prise de responsabilité entre les parties prenantes. Chacun est responsable et devra être conscient de ce qui l’attend », souligne le directeur régional de l’Aménagement du territoire.

La région Boeny a été choisie depuis 2017 pour la réalisation du Projet. Madagascar fait partie des six pays au monde choisi pour le projet « Un seul monde, une seule faim», avec le Laos, Ethiopie, Bénin, Pérou et Ouganda. La première étape du projet a débuté en 2017 et s’achèvera en 2021.

La « Protection et réhabilitation des sols pour améliorer la sécurité alimentaire » est l’objectif principal de Pro Sol Madagascar. Des approches durables pour la promotion à grande échelle de la protection des sols et la réhabilitation des terres dégradées sont appliquées à Madagascar. La mise en œuvre du projet est menée par le GIZ et le ministère de l’Environnement, avec comme partenaire principal le ministère de l’Agriculture et de la pêche.

Les résultats attendus sont la résolution des conflits fonciers survenus à 80%. Douze mille ménages dans vingt fokontany disposent d’un PIP, parmi lesquels 2 500 ménages sont dirigés par des femmes ou membres de groupes marginalisés.

De plus, trois mille ménages disposent de droits d’utilisation des ressources forestières, parmi lesquels 750 ménages dirigés par des femmes.