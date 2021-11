Transport – La hausse des frais de transport repoussée

La prise de décision unilatérale est exclue en ce qui concerne la hausse des frais de transport sur les zones régionales et nationales. Une réunion qui s’est tenue hier entre le ministre des Trans­- ports et de la météorologie Tinoka Roberto Raharoarilala, et les représentants des coopératives l’a convenue. Le report de l’application de la décision a été annoncé.

Ainsi, une commission spéciale a été érigée afin de traiter les questions liées aux nouveaux tarifs. La commission va se pencher sur la question à partir de la semaine prochaine. Elle sera composée des représentants de l’Assurance, des commerçants de pièces automobiles, ou encore le DGSR et deux ministères à savoir le MICC et le ministère des travaux publics et le ministère des transports.

« La hausse des frais sera examinée pour plusieurs axes. Comme le cas de Sambava ou encore Moramanga, ces lignes ne seront pas concernés. Les nouveaux tarifs sur Toliara et Toamasina ainsi que Mahajanga seront traitées par la commission. Une diminution de ces tarifs serait prévue », indique Velomanantsoa Rakotoari­velo, vice-président du KMMTF.