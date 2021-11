Températures – Le mercure frôle les records

Les températures seront supérieures à la normale saisonnière, jusqu’au mois de janvier. La chaleur est intense.

Les piscines « naturelles » sur la route digue à Andohatapenaka ainsi qu’à Ankadimbahoaka sont noires de monde. Beaucoup de jeunes y viennent nager pour se rafraîchir sous la canicule. Eh oui, à Tana hier le thermomètre indiquait 32° vers 11 heures.

Madagascar surchauffe. Les températures seront plus chaudes que la normale saisonnière pour les trois prochains mois (ndlr: novembre-décembre 2021 et janvier 2022), dans tout Madagascar, selon les prévisions saisonnières, établies par les techniciens de la direction générale de la Météorologie au mois d’octobre. « La hausse des températures est une tendance mondiale. C’est la manifestation du réchauffement climatique. L’absence de pluie provoque, par ailleurs, une sécheresse atmosphérique », explique Anzela Mamiarisoa Ramarosandra­tana, chef service des Adapta­- tions aux techniques des pointes, auprès de la direction générale de la Météoro­- logie, hier.

Des températures supérieures à 40°C sont ressenties dans les centres des régions de Menabe, de Melaky, d’Atsimo-Andrefana et d’Androy, en ce moment. Antananarivo n’est pas épargnée par cette chaleur intense. Les températures maximales, actuelles, atteignent les 32°C dans la capitale, selon les prévisions journalières de la direction générale de la Météorologie. Bongolava connaîtra des températures de 34°C.

Très élevé

Ces fortes températures se feront, encore, ressentir demain. Une légère baisse des températures est attendue, samedi, mais la chaleur persistera. Les maximales seront de 30°C à Antananarivo et de 35°C dans la région de Betsiboka, en fin de semaine.

Dans les prévisions saisonnières, les températures moyennes (ndlr : la moyenne des températures maximales et des minimales) dans la région d’Analamanga sont supérieures à 21,5°C, en ce mois de novembre. Elles seront au-dessus de 28°C à Boeny et supérieures à 26°C à Androy et à Atsimo Andre­fana. « En ce moment, la température moyenne est de 22°C pour Antananarivo. C’est très élevé. La partie Ouest peut ressentir des températures moyennes de 28°C. », rajoute Anzela Mami­arisoa Ramarosandra­tana.

La chaleur sera intense, en ce mois de novembre, et jusqu’à l’arrivée des pluies qui devraient rafraîchir l’atmosphère. Le début de la saison de pluie est prévu pour le mois de décembre, pour la région d’Analamanga. En attendant, la réhydratation est fortement conseillée. Il est aussi nécessaire de porter des vêtements légers et de se mettre au frais.