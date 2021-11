Route Nationale N°4 – Des ponts métalliques vandalisés

Les infrastructures routières dont les panneaux de signalisations et les ponts sur la route nationale RN4 reliant Mahajanga à Antananarivo subissent des dégâts et actes de vandalisme. Mais le vol de garde fou dans les ponts métalliques est habituel. Les vandales et voleurs ne laissent rien et arrachent tout ce qui pourrait être dissociable. Entre autres au viaduc de Manankazo, après Firarazanana dans le district d’Ankazobe le long de cette nationale.

Toutes les structures de la rambarde pour protéger les piétons et les véhicules ont été arrachées. Aucune pièce métallique n’est restée sur cette passerelle.

On craint fort un véritable danger en cas d’accident, le véhicule risquera de tomber dans le profond abîme dans la rivière. D’ailleurs, de nombreux accidents s’étaient déjà produits sur cet endroit.

Si cela dépendait des vandales, ils auraient arraché tous les pièces métalliques telles que lames des ponts, les garde-fous ainsi que les charpentes et toutes les armatures des aqueducs le long de la RN4 et même sur les fameux ponts Betsiboka et Kamoro. Heureusement, ces grandes passerelles sont réalisées avec du fer solide.