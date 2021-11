Région Boeny – Lancement d’un film documentaire pour protéger les mangroves

« La vie secrète des mangroves », tel est le titre du film documentaire qui était diffusé pour la première fois en présence des invités de marque, à la Maison de la Culture de Mangarivotra, le 5 novembre dernier.

Le ministre de l’Enseignement Supérieur, l’ambassadeur de France à Madagascar ainsi que la PDS de la Commune urbaine de Mahajanga, les représentants de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et de l’Alliance Française de Mahajanga ont assisté à la projection du documentaire.

Face à l’ampleur de la dégradation de l’Ecosystème mangroves à Madagascar, le film d’une durée de 52 minutes, va servir d’outil de sensibilisation et de conscientisation du grand public et surtout dans la Région Boeny.

En trente ans, les forêts de palétuviers ont perdu un quart de leur superficie, à cause des déforestations illégales.

« A travers la diffusion de ce film, la population malgache va redécouvrir les richesses de leurs mangroves tout comme la nécessité de les protéger puisque ces forêts constituent de formidables pièges à carbone bénéficiant à la planète tout entière », a souligné le responsable.

Le documentaire est le fruit de la collaboration de l’Institut de recherche pour le développement avec les scientifiques malgache.

La cérémonie de lancement officiel du film documentaire était suivie d’une table ronde avec la réalisatrice et les acteurs principaux du film intitulé «Les regards croisés sur la durabilité des mangroves dans la Région Boeny et Sofia».