Recueil historique – Un long métrage sur l’histoire du roi Andrianampoinimerina

« Ny riaka no valam-parihiko ». Tel est le titre du long métrage présenté, hier, à l’hôtel Carlton Anosy. Il s’agit d’un film documentaire avec comme auteur, le professeur Raymond Ranjeva, ancien président de l’Académie malgache.

« Ny riaka no valam-parihiko », est la célèbre phrase dite par le roi Andrianampoi­nimerina. Une phrase qui exprime sa volonté de faire de Madagascar, une nation. Une phrase qui résume l’importance et le poids de ce roi qui a régné sur Ambohi­manga et Antananarivo, sur l’histoire de la Grande île et sa construction en tant que nation. C’est, justement, la raison qui a amené le professeur Ranjeva, à consacrer un écrit traduit en un film documentaire de cent vingt minutes pour retracer l’origine et le parcours d’Andria­nampoinimerina.

« Il est indéniable que l’histoire de Madagascar est marquée par plusieurs grand royaumes successifs dans différentes régions », a déclaré le professeur Ranjeva. Il ajoute, toutefois, que « Andria­nampoinimerina, roi d’Anala­manga et Antananarivo, a été le premier à déclarer haut et fort, à Ambato­miantendro, que « Ny riaka no valam-parihiko »». Cette phrase peut être traduite en la frontière de son royaume.

Cette phrase a été le coup d’envoi de ses différentes conquêtes pour étendre son royaume à tout le territoire. Outre l’origine et le parcours du roi Andrianampoini­merina, ses relations avec tous les autres royaumes et ethnies dans le pays. Le long métrage écrit par le professeur Rajenva a été diffusé pour la première fois, hier. Il sera diffusé au grand public à partir de l’année prochaine.