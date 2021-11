Inclusion – Les jeunes handicapés mis en avant

Renforcement de capacité du personnel du ministère de la Jeunesse et du sport, en termes d’inclusion. Une trentaine de responsables au sein du vice-ministère en charge de la Jeunesse a assisté à un atelier d’information sur l’inclusion qui s’est tenu au Palais des sports, hier. « Notre objectif est d’intégrer l’inclusion dans toutes les programmations du ministère. Les jeunes en situation de handicap doivent faire l’objet d’une attention particulière. Le but est de les rendre autonomes, pour qu’ils puissent être indépendants et créer leur propre emploi », indique Noro Haingo Rakotoseheno, directeur général de la Jeunesse, dans le cadre de cet atelier.

La Fédération Humanité et Inclusion a partagé ses expériences, durant cet atelier. Son directeur de programme, Vincent Dalonneau, a parlé entre autres des projets d’Humanité et Inclusion en faveur des personnes en situation de handicap, dans les domaines de l’éducation, de la santé. « Nous avons élargi le programme d’éducation inclusive, au niveau du secondaire et de la formation professionnelle. Nous avons commencé avec un projet pilote. Nous intervenons également dans la prévention et dans la détection précoce du handicap. Nous apportons notre appui au centre d’appareillage, pour faciliter l’accès à l’appareillage », détaille Vincent Dalonneau.

Cent cinquante mille personnes en situation de handicap sont recensées à Madagascar, selon le dernier recensement général de la population et de l’habitation (RGPH-3) de 2018, soit un taux de prévalence de 0,6%. Des chiffres qui ne reflètent pas la réalité, selon des personnes qui travaillent en faveur des personnes en situation de handicap. Au niveau mondial, on estime à 15% de la population des personnes avec un handicap, que ce soit physique, sensoriel ou mental.