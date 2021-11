Fugue – Huit filles et un garçon fuient leurs foyers

La police des mœurs et de la protection des mineurs (PMPM) d’Antananarivo a révélé, hier, une recrudescence des fugues. Huit filles et un garçon, âgés de 13 à 16 ans, ont abandonné leurs domiciles. Ils viennent d’être retrouvés, regroupés dans le bureau de la PMPM et remis à leurs familles respectives, selon les informations communiquées.

Certains d’entre eux se sont livrés à des bêtises quelque part avant d’être récupérés par la police. D’autres ont affirmé s’être faits réprimander par leurs parents. C’était la raison pour laquelle ils ne sont pas rentrés.

« D’après tout ce que nous avons constaté, la majorité des avis de disparition publiés concernent des mineurs qui s’initient à des pratiques peu recommandables. Jusqu’ici, il n’existe aucun cas d’enlèvement d’enfant », assène la police nationale.

« Pour les adolescents, soyez prudents face aux divers caprices au sein de la société. Utilisez la technologie pour enrichir vos connaissances. Ne la laissez pas détruire votre corps et nuire à votre mentalité. Pour les parents, soyons des modèles pour nos enfants, que ce soit à travers les paroles ou dans les gestes. Consacrons une partie de notre temps pour écouter et discuter avec eux », avance-t-elle.