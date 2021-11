FMF – Le bras de fer continue

Nouvel épisode dans le feuilleton de la Fédération Malgache de Football. Bizar­rement, c’est toujours en marge d’un regroupement des Barea que les membres du comité exécutif sortent au grand jour, pour laver leur linge sale en public.

Cette fois-ci, c’est une réunion tenue au siège d’Iso­raka qui est au centre de la lutte intestine. Les quatre membres du comité exécutif qui ont été exclus par le président, ont initié une rencontre du comex, mardi. Le lendemain, c’est-à-dire hier, ils ont publié une lettre pour confirmer la résolution prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 octobre, qui annonce la destitution dudit président.

La lettre annonce aussi le renvoi de ses proches collaborateurs à la FMF, que sont la secrétaire générale et la DAF. Sans oublier la réhabilitation de Nicolas Dupuis au poste de sélectionneur des Barea et de directeur technique national. Mais le point le plus important concerne le changement de signataire.

Comme quoi les opérations doivent désormais être accompagnées des sceaux des trois vice-présidents, qui ont été désignés pour prendre en charge la FMF après la destitution de son patron. Ce changement de signataire va à l’encontre de la position de la FIFA, qui considère toujours que le seul et unique représentant légal de la FMF demeure Raoul Arizaka Rabekoto.

Comme on pouvait s’y attendre, ce dernier a répliqué dans la foulée. Il a publié un communiqué pour déclarer la nullité des décisions prises durant la réunion de mardi, ainsi que durant l’AGE de début octobre. Comme justification, il invoque l’exclusion des quatre mem­bres sus-cités du comex, précisant que ces derniers ne bénéficient plus de leur ancien statut au sein de la FMF.

Bref, le bras de fer continue entre les deux camps. La situation ne s’arrangera pas de si tôt, sauf si la FIFA décide de trancher