Conseiller financier – L’État s’offre les services de Rothschild

Conseiller financier de la République de Madagas­car. C’est le titre que portera désormais le holding français « Rothschild & Co ». Un titre affirmé par le communiqué du Conseil des ministres, hier.

Rothschild & Co conseil­lera l’État et les entreprises étatiques dans le domaine des finances et de la fiscalité. La collaboration entre la République de Madagascar et la société financière durera quinze mois, toujours selon le communiqué de presse du conseil des ministres. Elle démarrera le 15 novembre et prendra fin le 15 février 2023. « Son expérience sera mise à profit dans l’élaboration de la stratégie financière idoine pour Madagascar (… ) », indique la missive de la présidence de la République.

Rothschild & Co appuiera, également, à la confection d’un plan national de développement, au regard du communiqué publié, hier. La société financière a proposé trois actions à entreprendre dans l’immédiat. Le premier est de préparer l’entrée de Mada­gascar sur les marchés financiers. Ce qui implique l’amélioration de ses indicateurs de compétitivité. Le deuxième point est la quête de financement et de partenaire pour le redressement de la compagnie Air Mada­gascar. Le troisième point concerne la recherche de financement pour les projets prioritaires du Plan émergence de Madagascar (PEM).