Tourisme – Une foire modèle réduite à Antaninarenina

Rattrapage. À défaut de la concrétisation de la foire internationale du tourisme pour l’édition de cette année à cause de la situation de pandémie qui prévaut actuellement, le ministère des Transports, du tourisme et de la météorologie (MTTM), en collaboration avec l’Office national du tourisme (ONTM), a annoncé, hier à Anosy, la tenue du « Tsena­-ben’ny Fizahantany » à partir de demain au jardin public d’Antaninarenina. « Bien que modeste pour une première édition, l’événement se veut ambitieux », annonce Boda Narijao, président du Conseil d’administration de l’ONTM.

Le salon se fixe des objectifs multiples afin de proposer des offres promotionnelles jusqu’à moins 50% sur l’ensemble des services de la filière tourisme. Sur une durée de trois jours, les organisateurs de l’événement tablent sur près de cinq mille visiteurs pour près d’une vingtaine de stands et un peu plus de trente exposants dont des hôtels, des prestataires de services mais aussi et surtout des tours opérateurs. Les principes de l’événement reprennent ainsi l’esprit du site web de l’ONTM: bons plans à tarifs réduits.