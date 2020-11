Football – Éliminatoires CAN : L’effectif des Barea presque au complet

Hormis Anicet et Njiva, tous les autres membres de la sélection ont finalement rallié Abidjan hier. Les Barea ont tenu leurs premières séances d’entraînement collectif.

LES inquiétudes sont dissipées. L’effec­tif des Barea est finalement presque au complet. Il ne manque que deux éléments, en l’occurrence Abel Anicet, positif à la Covid, et Njiva, bloqué en Thaïlande. Une vague importante provenant de Paris, a débarqué Abidjan lundi soir.

Elle comprenait Mathyas, Fontaine, Morel, Bapasy, Sylvio, Mombris, Zotsara, Hery, Marco, Rayan, Caloin, Bôlida, Loïc, Hakim, Ale­xandre, Paulin et Gros. Le reste était attendu hier en fin d’après-midi, à savoir Caro­lus, Dax, Métanire et Amada.

Fini les angoisses par rapport à l’indisponibilité de certains éléments donc. La sélection se focalise désormais sur le sportif. Son équipe étant désormais à disposition, Nicolas Dupuis a pu organiser deux séances d’entraînement collectif hier. Les deux sessions ont été précédées d’un briefing pour se reconcentrer sur les objectifs et pour détailler le programme des prochains jours.

Les Barea fouleront la pelouse du stade Alassane Ouattara ce mercredi, l’enceinte qui accueillera le match de jeudi soir contre les Éléphants. Le coup d’envoi a été avancé à 16h heure locale, soit 19h heure malgache.

Plus étoffé

Contrairement aux matches amicaux du mois d’octobre, Dupuis dispose d’un effectif plus étoffé. Derrière, le technicien français pourra compter sur ses deux latéraux incontournables que sont Mombris et Métanire.

Au milieu, il dispose de nombreuses combinaisons possibles pour son trio. Et devant, la présence de Carolus aux côtés des autres attaquants constitue une très bonne nouvelle. Rappelons qu’il avait parfaitement rempli le rôle de n°9 contre le Niger, pour pallier au départ de Faneva.

Fan zone à l’Hôtel de Ville

La Mairie d’Antananarivo va aménager une « fan zone » à l’Hôtel de Ville ce jeudi, à l’occasion du premier match entre la Côte d’Ivoire et Madagascar. Match qui se jouera à Abidjan et qui débutera à 19h heure malgache. Trois écrans seront installés sur le parvis, afin que les passionnés de football de la capitale puissent suivre la rencontre en direct. La Mairie annonce qu’elle prendra des dispositions sanitaires spécifiques et que le port de masque sera obligatoire dans l’enceinte.