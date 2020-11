Ecoles publiques – Augmentation soudaine du nombre d’élèves

La gratuité des droits d’inscriptions a entraîné une importante augmentation des élèves inscrits pour cette nouvelle année scolaire. Des mesures d’accompagnement ont été prévues.

C’est à partir d’une fiche de recensement reçue auprès des écoles publiques qu’une hausse de 15% à 20% sur le taux d’inscription auprès des écoles publiques a été constatée. C’est ce qui a été annoncé par la ministre de l’Éducation nationale Marie Michèle Sahondrarimalala, hier, lors de la cérémonie d’inauguration de salles de classe à l’EPP Ambatobe. Plus d’une centaine d’écoles a été déjà érigée dans la Grande île. « Quatre cent salles de classes ont été construites depuis le mois d’octobre pour les écoles dans les régions éloignées. (…) Plus d’une dizaine d’écoles « manara-penitra » ont ouvert leurs portes. De plus quatre lycées « manara-penitra » ont été également construits », enchaîné la ministre.

Un manque d’infrastructure est constaté par rapport à l’augmentation des inscriptions dans les écoles publiques. « Nous déplorons l’insuffisance d’infrastructures scolaires telles que les salles de classes actuellement. Mais nous espérons assurer des enseignements de qualité avec les infrastructures en cours de construction », avance la ministre. Hier à l’EPP Ambatobe, l’inauguration des travaux d’extension des salles de classe a eu lieu dans le cadre de ce contexte.

Continuité

D’un montant de 311 millions d’ariary, il s’agit de bâtiments à deux étages comprenant huit salles de classe et cent cinquante tables bancs. « L’EPP Ambatobe accueille actuellement trois cent vingt élèves au total, mais les élèves entrent le matin et l’après-midi en raison du manque de salles de classe afin d’assurer une éducation de qualité devaient faire des rotations. Le projet de dotation de nouvelles salles de classe permettra aux élèves d’étudier tout au long de la journée », indique Ohayo-Gozaimasu, ambassadeur du Japon

Le ministère de l’Éducation nationale annonce la continuité de la construction de salles de classes dans plusieurs districts afin de pallier le manque d’infrastructures et prévenir ladite augmentation. « Chaque district aura droit à la construction d’une infrastructure scolaire qui comprendra un pack de deux à quatre salles », indique Marie Michèle Sahondrarimalala. Par ailleurs, par rapport à l’augmentation du nombre d’élèves pour la nouvelle année scolaire, près de sept mille cinq cent enseignants FRAM seront recrutés en tant que fonctionnaires.