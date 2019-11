Mahavoky – Besarety : La montée des eaux à éviter

Les travaux de réhabilitation du pont-dalot à Mahavoky-Besarety commencent. L’objectif est de l’agrandir, pour éviter la montée des eaux dans ces quartiers.

Lueur d’espoir pour les habitants des fokontany de Besarety et de Mahavoky ainsi que pour les usagers de la route à Besarety. L’eau ne devrait plus monter dans ces quartiers, lorsqu’il pleut. Des travaux sont en cours, pour assurer un rapide écoulement de l’eau. Il s’agit de la réhabilitation du pont-dalot sur la bifurcation vers Mahavoky. « L’infrastructure existante est très étroite. C’est ce qui explique la montée de l’eau récurrente, dans ces quartiers. Nous allons l’agrandir, pour éviter que ce problème ne survienne encore », lance le gouverneur d’Analamanga, Hery Rasoamaromaka, hier. C’est la Région qui se charge du financement des travaux.

L’entreprise chargée de la mission a déjà installé ses engins, en fin de semaine. Les travaux proprement dits, commenceront ce jour. Les agents de cette entreprise auront jusqu’au 14 décembre, pour retirer les dalles existantes et agrandir ce pont-dalot. À la fin de l’ouvrage, cette infrastructure mesurerait 1m 60 x 2 sur 3m 60. Un technicien précise, toutefois, qu’il faut vraiment élargir cette infrastructure de deux fois sa taille actuelle, pour être certain que l’eau ne débordera plus sur les chaussées.

Curage

À part ces travaux d’extension du dalot, la région d’Analamanga a, également, réalisé le curage des canaux d’évacuation dans le troisième arrondissement, ces dernières semaines. « On a enlevé les ordures et les boues déposées au fond des trois canaux qui longent nos quartiers. Ils sont donc plus profonds, nous avons peut-être gagné 50 cm de profondeur. L’eau ne risque, donc, plus de dépasser le bord », se rassure la présidente du fokontany de Mahavoky, Olga Rasoa­rim­bana, hier. Malheu­reusement, deux jours après la réception des travaux, les canaux regorgent déjà de déchets en plastique. « Je me demande d’où viennent ces ordures. C’était encore très propre vendredi et voilà que l’infrastructure retrouve son état d’avant », regrette un habitant de Mahavoky. Si aucune mesure n’est prise, ces canaux seront obstrués très vite. Ce qui rendra perplexe la prévention de la montée des eaux.

Coupure de la circulation jusqu’en décembre

La circulation à Mahavoky-Besarety sera coupée jusqu’au 14 décembre à 19 heures, selon un arrêté signé par le gouverneur de la région d’Analamanga, Hery Rasoamaromaka. Cette coupure de circulation entre dans le cadre de la réalisation des travaux de réhabilitation du pont-dalot sis à Besarety, carrefour La Rotonde. Cette route pourrait encore être barrée, après cette date. L’entreprise Colas devrait bétonner la portion de chaussée au dessus de cette infrastructure. Selon un technicien auprès de l’Autorité routière de Madagascar, cet ouvrage les prendra cinq à six jours.