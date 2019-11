Football – Pro League : La CNaPS conserve le fauteuil de leader

Cinq sur les six matches comptant pour la troisième journée du Pro-League ont eu lieu ce week-end sur quatre sites différents. La CNaPS Itasy poursuit son ascension. Le club d’Itasy s’est imposé ce samedi sur sa pelouse à Vontovorona 3 buts à rien contre Jet Mada de la même ligue. Le match a été marqué par le doublé de Niasexe (44e, 83e). Les caissiers ont mené un but à rien à la pause et au retour des vestiaires, Armando a marqué le deuxième (48e). L’AS Adema et Cosfa, tous deux d’Analamanga se bousculent à la place du dauphin. Au stade d’Ampasambazaha à Fianarantsoa, l’équipe de l’aéroport a défait Zanakala FC de la Haute Matsiatra à domicile sur le score de 2 à 1, buts inscrits par Eric (22e)et Njawo (52e). Le club hôte réduit l’écart à l’entame de la deuxième période grâce au but signé Rajo (56e). Cosfa a, de son côté, humilié Elgeco Plus sur son terrain par 2 à 1. Les buts des militaires sont les œuvres de Rossy (49e) et Ndimby (92e). En démonstration, l’Ajesaia Bongolava a écrasé par 5 buts à rien le FC Ilakaka au complexe de Vontovorona, hier. Et au stade municipal de Toamasina ce samedi, Tia Kitra FC Atsinanana a laminé le Club M Analanjirofo par 4 à 0. Le sixième match entre le Fosa Juniors Boeny et 3FB Atsimo Andrefana aura lieu mardi au stade Rabemananjara à Mahajanga.