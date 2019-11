Football – CAN 2021 : La grande partie des expatriés est là

J-5. Après l’exploit historique des Barea à la dernière coupe d’Afrique des nations (CAN) en Égypte en juin et juillet, les footeux de la Grande île ont hâtes d’assister au premier match des Barea comptant pour la qualification à la CAN 2021. Les hommes de Nicolas Dupuis affronteront d’entrée le samedi 16 novembre au stade municipal de Mahamasina la sélection éthiopienne. Neuf expatriés sont déjà arrivés ce week-end. Le défenseur du Minesota, Romain Metanire a été le premier à arriver dans la nuit du vendredi. Une grande partie a débarqué dans le même vol hier matin en l’occurrence Thomas Fontaine (Stade de Reims), Lalaina Nomenjanahary dit « Bolida » (Paris FC), Jérome Mombris (Grenoble), Voavy Paulin (Mish El makassa) et Dimitri Caloin (Les Herbiers). Le capitaine de l’équipe à la CAN d’Égypte, Faneva Ima Andriatsima est arrivé lui aussi hier après-midi. Et le célèbre portier, Melvin Adrien (Martigues FC) ainsi que Ibrahim Amada de l’Al Khor club devaient arriver hier tard dans la nuit. Ils seront hébergés comme lors de leur passage au pays après la CAN à l’hôtel Le Louvre à Antaninarenina.

L’attaquant de l’Al-Adalh, Carolus Andriamahitsinoro, Arohasina Andriamirado alias « Dax », milieu du terrain du Black Léopards d’Afrique du Sud et le nouveau capitaine des Barea, Anicet Abel Andria­nantenaina du PFC Ludogorets sont attendus ce lundi. Le regroupement débutera mardi.