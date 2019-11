Bodybuilding – Mondial : Maurice Marinjara en bronze

Madagascar n’a pas démérité au XIe championnat du monde de bodybuilding à l’île de Jeju en Corée du sud. Maurice Marinjara sauve l’honneur du pays.

Après l’exploit de Joseph Andriantsilavina, dit « Tsila kely », qui avait terminé troisième l’an dernier, Maurice prend le relais et remporte à sa toute première participation la médaille de bronze de la catégorie Athletics Physique taille 1,75kg, ce samedi. « Je suis très content de mon exploit. Les efforts déployés et rude préparation sont finalement fructueux. Je pense que, moi personnellement, je peux faire mieux voire remporter la médaille d’or si nous avons pu suivre une préparation digne d’un tel rendez-vous planétaire car nous nous sommes débrouillés nous-mêmes pour réaliser ce déplacement alors que nous sommes ici, au championnat du monde, pour défendre les couleurs nationales », telle est la première réaction de Maurice juste après la remise de coupe et certificat, publiée dans les réseaux sociaux.

« Nous sommes très ravis de l’exploit de Maurice Marinjara, d’avoir remporté la médaille de bronze à sa première participation au cham­pionnat du monde», se réjouit le président de la Fédération Malgache de Bodybuilding, Vernier Georgii. En lice hier, Joseph Andriantsilavina, alias « Tsila kely », engagé dans la catégorie -95kg n’a pu faire mieux que la sixième place.

Et John Mario Randrianari­manana connu sous le pseudo « Big Man », à sa troisième participation finit septième de sa catégorie Masters -75kg entre 40 à 49 ans.